Quieren darse en la ma…

Luego de que Alfredo Adame retara a Carlos Trejo a una pelea comercializada cuyos recursos fueran destinados a una organización en que apoya a mujeres abusadas, Trejo mandó un comunicado de prensa donde aceptaba, pero que fuera a un round, sin reglas y que pare cuando el primero salga al hospital, así como condiciones económicas manejadas en lo individual.Trejo no sólo aceptó el reto, sino que aseguró que dejará paralítico al conductor a quien llamó enfermo. “Los que me conocen saben que Carlos Trejo no se anda por las ramas, al tipo lo voy a dejar paralítico”, afirma.Al respecto, Adame aseguró que Trejo lo que quiere es un millón de pesos. “Una empresa de espectáculos me llamó y me dijo que ellos querían gestionar la pelea, yo les dije que órale, le llamaron a él y dijo que no, que él quería un millón de pesos. Yo digo ‘ok’, que la única condición que yo pongo es que el dinero se done a una casa de niñas abusadas en Monterrey, él dijo que no donaba nada y que él quería un millón de pesos por la pelea, me lo dijo el de la empresa, le está zacateando”.Adame dijo estar harto de que Trejo quiera “hacerse promoción a sus costillas”.“Ya me harté de matarle el hambre durante tantos años, su comunicado me vale, que acepte y que firme el contrato con la empresa esta, que done el dinero a la causa”,sentenció.