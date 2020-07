Quieren empresas aprovechar T-MEC

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Los empresarios van a asesorarse sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues en el rubro del acero vendrá a beneficiarse la región por la condición del contenido nacional, destacó Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



En ese aspecto, el Tratado será muy importante para Altos Hornos de México porque lo que se enve hacia el extranjero (EU y Canadá) deberá contar con materia prima mexicana, en este caso, el acero.



“Está puesta la mesa, pero hay que estudiar muy bien el T-MEC, no es tan sencillo adaptarse al nuevo Tratado. Una de las cosas importantes es la homologación de salarios, por lo pronto, van a empezar en las empresas que exportan autos.



“Y otra cosa importante es que las materias primas tienen que ser de nuestro país, no podemos traer materias primas de Brasil o China para exportar, sino que tenemos que hacer nuestro propio acero, eso beneficia mucho a Monclova”, subrayó en referencia a la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador a su regreso de la reunión con su homólogo de Estados Unidos sobre el T-MEC, al externar que la mesa estaba servida para los empresarios.



Manifestó que van a estudiar el Tratado y buscarán asesoría para lograr que el acuerdo comercial beneficie en los diversos sectores tanto para trabajo en el país como realizar negocios en Estados Unidos.



Flores reconoció que los frutos del acuerdo no serán inmediatos, posiblemente en tres a cuatro años verán resultados tangibles, mientras tanto hay que ver los pormenores de las reglas.

“Lo que hay en contra es la contracción de la economía a nivel mundial, debido a la pandemia del coronavirus, así que la reactivación será más lenta de lo esperado”, concluyó.