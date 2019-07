Quieren evitar sorpresas

Desde hace días el staff de VQueens está revisando los videos de Amazonas de Chiapas para ver su sistema de juego y no tener sorpresas en la Final de este fin de semana de la WFL en Saltillo.Esto no es nuevo en ningún equipo, se usa para tratar de descifrar las ofensivas y defensivas del equipo rival, pero ahora en especial de este conjunto chiapaneco, pues las reinas locales no lo conocen.Durante este torneo no hubo partido entre ambos conjuntos, por lo que se verán las caras por primera ocasión, no obstante, no es motivo para dejar escapar la oportunidad de estudiar al rival, quien vendrá con todo por la corona.Tampoco es de esperarse que se hayan practicado jugadas nuevas de ambos conjuntos, variantes en las jugadas, sin descartar una sorpresa, pues es de todos conocidos que siempre pasa esto de que ambos se analicen a profundidad en sus sistemas ofensivos y defensivos.VQueens quiere evitar sorpresas, no desea se vuelva a repetir la noche triste de hace un año, cuando cayeron en Saltillo en contra de Red Revils, quien vino de atrás y se llevó a Toluca su segunda corona.Se espera un duelo cerrado, en especial por el espectáculo, sin que se incline demasiado el marcador de un lado y otro tan rápido y este ponga a todos al borde de las butacas en una apretada Final.