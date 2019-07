Quieren ir al Mundial; ¡Piden ayuda!

Luego de anunciarse el nulo apoyo de la Conade hacia los atletas que representarán a México en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco Madrid 2019, los arqueros coahuilenses han comenzado a solicitar recursos a la comunidad, y a las autoridades estatales, para poder cumplir con el objetivo de participar en esta magna justa.Ana Paula Vázquez, quien competirá en el arco recurvo juvenil, emitió un comunicado vía redes sociales donde explicó, a grandes rasgos, la problemática que vive junto con los otros atletas representantes del estado, evidenciando una clara falta de planeación entre la Conade y la Federación Mexicana de Tiro con Arco.“La selección establecida… pensábamos que se cubrían los gastos de dicha competencia, pero el día de ayer, 28 de julio, se les dio aviso a los entrenadores que este año no sería así, que tenemos el aval para ir, mas no el apoyo económico para cubrir los gastos de dicha competencia”, fue lo indicado por Vázquez Flores en su comunicado.Luego de que la FMTA notificara el nulo apoyo por parte de la Conade, se develaron algunas inconsistencias que complican más la participación de los mexicanos en Madrid. Por ejemplo, la fecha límite de inscripción era el 21 de mayo y si se paga después de dicha fecha, hasta el 29 de julio, se tendría que pagar una penalización de 140 euros.El mismo caso sucede con la confirmación de su hospedaje en el hotel sede, ya que la Federación debió de notificar su estadía a principios de julio, o de lo contrario buscar un recinto no oficial que los orillaría a pagar doble de inscripción.Ante esto, los costos del viaje de cada atleta se extienden entre los 65 mil y 75 mil pesos, los cuales tendrán que recaudar en menos de tres semanas. Vázquez Flores señala que ya se realizó formal petición al Inedec, y esperan una respuesta positiva.“Nosotros, los cinco atletas de mi estado y dos entrenadores, hemos pedidó ayuda al Inedec, y dispuestos a ayudar, ya hicieron la petición al Gobierno del Estado y están en espera de alguna respuesta”, señaló la atleta ramosarispenze.