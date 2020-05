Quieren Los Jefes más de Mahomes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Jefes de Kansas City ejercerán su opción de quinto año de su quarterback Patrick Mahomes, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.



En todo caso, ambas partes se mantienen optimistas de que llegarán a un acuerdo a largo plazo antes de que inicie la temporada.



La persona habló ayer con AP bajo la condición de anonimato, debido a que los Jefes no se han pronunciado sobre el tema. NFL Network reportó primero que Kansas City iba a ejercer su opción con el Jugador Más Valioso del último Super Bowl para la temporada 2021.







Los equipos tienen permitido utilizar su opción de quinto año con jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de la NFL. Si los Jefes no logran acordar un contrato a largo plazo con Mahomes, el mariscal de campo podría cobrar un salario base de 25 millones de dólares en la próxima temporada.



El gerente general de Kansas City Brett Veach ha dicho que pactar un contrato récord con Mahomes sería prioritario al concluir el draft de la NFL. Algunos agentes y ejecutivos creen que Mahomes podría firmar por cuatro o cinco años y que lo llevarían a convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL que devengará 40 millones de dólares por temporada.