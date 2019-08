Quieren quitarle título a Laura Bozzo

El Consejo Doctoral Mexicano solicitará al Claustro Académico Universitario que se le retire el doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo, informó este jueves Agencia Reforma.A través de un comunicado, la organización informó que la solicitud se realizará porque, según ellos, se vulneraron las leyes mexicanas y estatutos académicos que rigen este tipo de reconocimientos. Por ello, el Consejo ofrecerá este viernes una conferencia para ampliar detalles de la solicitud.La peruana recibió el nombramiento el pasado martes en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, el cual, según precisó el portal Aristegui Noticias se deslindó del hecho, aunque reconoció que prestó el auditorio, donde Bozzo recibió además una medalla por su “lucha en defensa de la mujer y contra la trata”.La conductora televisva difundió en su cuenta de Twitter la entrega de los reconocimientos y compartió fotos con los legisladores locales de Morena que también recibieron el doctorado Honoris Causa, entre ellos, Eduardo Santillán, diputado por Cuajimalpa y Álvaro Obregón.“Emocionada por la medalla Benito Juárez que me otorgaron en el Congreso de la Ciudad de México por la lucha por en defensa de la mujer y contra la trata (…) Gracias México después de sufrir tantas injusticias y una persecución política en Perú no tengo palabras para expresar lo que siento (…) seguiré en mi lucha por los derechos de la mujer”, publicó Bozzo.El hecho causó revuelo entre los internautas, quienes criticaron al Congreso de CDMX que tras las críticas emitió un comunicado para explicar que el Claustro Académico Universitario es ajeno al órgano legislativo, así como los reconocimientos y medallas que este entregó.“El Congreso de la Ciudad de México no cuenta con atribuciones para entregar doctorado Honoris Causa o reconocimientos que no estén previstas en la Constitución o en su Ley Orgánica”, se lee en el documento.También aclaró que solo se prestó el auditorio a solicitud expresa de una legisladora, “sin conocimiento alguno de los detalles de la ceremonia de entrega de reconocimientos ni de las personas que los recibirían”. Asimismo, indicó que “no avala la entrega” de los reconocimientos, “ni mantiene vínculo alguno con las instituciones que los conceden”.La legisladora en cuestión es la diputada Gabriela Quiroga, del PRD, quien reconoció que solicitó el salón Benito Juárez porque se lo pidieron jóvenes de Iztapalapa, pero que no sabía para qué sería utilizado.Más filtrosEl presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Ricardo Ruiz, expresó su rechazo a que se haya entregado en este recinto legislativo un reconocimiento a Bozzo, y aseveró que habrá más filtros para autorizar el préstamo de salones.Ruiz reiteró el deslinde del Congreso de la Ciudad de México del reconocimiento entregado a la conductora de TV y a dos legisladores de Morena, pues la hizo “una organización de medallas y títulos. Es un asunto que nada tiene que ver con el Congreso de la ciudad”.