Quieren Vaqueros QB de lujo; van por Tom Brady

“Te lo digo, en el Super Bowl de Miami, algunas personas muy importantes con las que tuve conversaciones se inclinaban en la misma dirección (contratar a Tom Brady, fue impactante.

“A ese precio, sí. En base a todo lo que he investigado, él preferiría tener a Tom como mariscal de campo en 2020. Pero si se reduce a una encrucijada, Belichick fácilmente puede mentalizarse de decirle adiós”, reportó Curran.



Lo tienen en la mira.y actual miembro del Salón de la Fama, Michael Irvin, reveló que durante las acciones del Super Bowl LIV le fue revelado que el mariscal de campo de Nueva Inglaterra,, sería una opción para llegar con Dallas; pues hasta el momento, el quarterback de la Estrella Solitaria, Dak Prescott, sigue sin firmar contrato.Esa situación hizo que Dallas empezara a buscar otras opciones y según, exjugador de la franquicia, quiere ir por Tom Brady.Por primera vez en toda su carrera, a sus 42 años, Tom Brady no tiene claro su futuro. Siempre ha estado con los, pero por el momento no le han extendido el contrato, así que existe la posibilidad de que use otros colores desde que llegó a la NFL en el 2000.Ambos equipos están en la misma situación, ninguno sabe si tendrá al mismo QB para la siguiente temporada, aunque hay otra cosa que tienen en común y eso es que entre Prescott y Brady, los dos prefieren tener al ganador de 6 anillos de su lado.El exreceptor del equipo aún está muy conectado con la franquicia, así que suele saber los rumores antes que otras personas.Tras el, dio unas declaraciones con respecto a este tema durante una aparición en el programa Dale & Keefe, dando a entender que esta es una posibilidad real.Durante el superdomingo, conversó al respecto con “personas muy importantes” de dentro y fuera de la organización de Dallas y afirmó que lo que escuchó lo dejó con la boca abierta.“Tenía un vodka de arándanos en la mano y cuando me lo dijeron, dejé a un lado la bebida y dije: ‘Hablemos un poco más sobre esto’. Te lo prometo, he tenido esta conversación con gente, que no puedo decirte quiénes, que están pensando sobre la posibilidad de que se dé el mismo escenario”, explicó.En caso de que se haga realidad, existen 2 posibilidades. La primera es que los Vaqueros manden a Prescott y selecciones del Draft a los Patriotas a cambio de Brady o que manden a Prescott a otro lugar para después buscar al de Nueva Inglaterra. No hay nada seguro, pero si Dallas quiere ir por Tom Brady, seguro los Patriotas harán hasta lo imposible por retenerlo.. Sin embargo, al final del día esto es un negocio como cualquiera y nada está garantizado.reveló recientemente que, si los Patriotas se ven obligados a pagarle mucho dinero al mariscal de campo de 42 años, Bill Belichick podría dejarlo ir sin mucho problema.