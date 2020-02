¿Quieres bloquear tu historial en el Buró de Crédito? Te decimos cómo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En diferentes plataformas hemos visto que hay personas y empresas que aseguran que te pueden borrar del Buró de Crédito, pero eso es sólo un fraude, para evitar que esos negocios fraudulentos sigan creciendo y timando a las personas, nosotros te decimos qué tienes que hacer para bloquear tu historial en este sistema.



Es importante tener claro que para que eso suceda, la única forma de hacer es pagando todas tus deudas y que tu historial se mantenga limpio por un determinado tiempo, pero para que puedas bloquear tu Buró de Crédito y al mismo tiempo proteger tu información personal, solo necesitas activar la función “bloquear”. Activar esta opción no necesita de un especialista, lo puedes hacer en casa y sólo cuestas 58 pesos.



De acuerdo con una encuesta realizada por la comparadora de servicios financieros ComparaGuru.com, en México más del 64% de las personas sostiene que tiene su historial crediticio es sano, mientras que el 21.7% afirma que no lo conoce, pero está interesado en hacerlo; por otro lado, el 11.3% está seguro de que su historial crediticio es malo y al 2.3% no le importa saber nada sobre su situación.