¿Quieres borrar la imagen de tu casa de Google Maps? Aquí te decimos cómo

Cuando saliófue inevitable buscar nuestra casa, era algo innovador que todos queríamos usar. Pero si ahora deseas que ya no aparezca, hay una manera.La solución espor si no te gusta cómo se ve o si prefieres hacerlo por temas de seguridad y que extraños no puedan verla. Pero toma en cuenta queNo importa si se lo hiciste a alguien más de broma o te acabas de mudar a una casa nueva,Lo primero que debes hacer es. Dale click a la foto que está arriba a la izquierda o selecciona a la personita de abajo a la derecha para que se ponga laUna vez que veas la foto de tu casa busca la opción, que está abajo a la derecha.Una vez que le das click ahí te llevará a otra pantalla donde. Ahí escogerás que quieres ‘blurear’ o poner borrosa una imagen.Con una cajita que te sale seleccionarás la parte que quieres que ya no se vea.Asimismo, tendrás que poner unpara que te lleguen las actualizaciones de tu petición, las cuales no tardarán mucho.