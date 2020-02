¿Quieres el nuevo Corvette C8? ¡Checa su precio!

Escuchar Nota

México será el siguiente mercado de exportación al que llegue ella primera versión de la. En ese mercado el nuevo Corvette Stingray tendrá un precio de salida considerablemente más alto que la anterior generación del modelo, mucho más caro que en EU, y las primeras unidades llegarán en el segundo trimestre del año.Hasta ahora, la nueva gama, Estados Unidos y Canadá, donde se abrieron los libros de pedidos hace ya varios meses, aunque las primeras entregas no han comenzado hasta ahora, pues los primeros ejemplares ya van camino de los concesionarios.Una vez comenzada la producción del nuevo deportivo de motor central de Chevrolet y agendadas las primeras entregas, la firma estadounidense, donde aún no estaba disponible, desvelando además la tarifa oficial del modelo. La publicación de los precios de la nueva gama, pues en México el nuevo Corvette C8 será considerablemente más caro que su antecesor de motor delantero. Según el anuncio de la firma de Detroit, el nuevo Chevrolet Corvette C8, aunque las primeras reservas ya pueden ser efectuadas en la red de concesionarios de la marca.La gama del nuevo Chevrolet Corvette C8 en México, donde solo podemos encontrar una versión, elequipado con el nuevo V8 LT2 atmosférico que entrega 502 CV (495 hp) cuando monta el sistema de escape deportivo disponible en el Z51 Performance Package opcional. En México también va a estar disponible este paquete de rendimiento opcional, aunque la versión base recibirá varios elementos del pack Z51 y su denominación irá acompañada de estas siglas.Esta primera variante mecánica solo estará disponible de momento con la variante de carrocería cerrada, el Corvette Stingray Coupé, ya que el nuevo Corvette Stingray Convertible no será lanzado hasta dentro de unos meses en toda Norteamérica.En cuanto a los precios del nuevo, este va a estar disponible con un precio base de, que equivalen acon las tasas de cambio actual. Esta cifra es considerablemente más alta que la del precio base de su antecesor, el Corvette Stingray Coupé 2019, que contaba con un precio base de un millón 195 mil pesos (62 mil 450 dólares), lo que supone un aumento de más del 65 por ciento.Es evidente que el precio del nuevoen Estados Unidos no era más que una jugada de marketing, destinada a asemejar el precio del nuevo modelo al de su antecesor, por lo que el caso de México es el primer ejemplo de lo que va a suceder en el resto de mercados en el que esté disponible el nuevo Chevrolet Corvette C8. De hecho,, cuyas unidades comenzarán a ser fabricadas a finales de este mismo año.