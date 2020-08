¿Quieres sentirte viejo? Macaulay Culkin cumplió 40 y así luce ahora

Escuchar Nota

"Hola, chicos, ¿quieren sentirse viejos? Yo tengo 40. De nada (...) Es mi regalo para el mundo: hago que la gente se sienta vieja. Ya no soy un niño, ese es mi trabajo", escribió Culkin.



It's my gift to the world: I make people feel old.



I'm no longer a kid, that's my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

"Desde que tengo 40 creo que es hora de comenzar mi crisis de la mediana edad. Estoy pensando en empezar a surfear ¿Tienen alguna sugerencia?", escribió



"¿Alguno de ustedes sabe utilizar Photoshop? ¿Pueden poner mi cabeza en un surfista para tener una idea de lo genial que me vería?", continúo.



Do any of you have photoshop skill? Can you put my head on a surfer so I can get an idea of how cool I'd look? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

a brief look into your surfing career pic.twitter.com/SLYrLuV7AQ — linc (@lincnotfound) August 26, 2020

Chicos, Macaulay Culkin, el pibe de Mi Pobre Angelito, hoy cumplio 40 AÑOS.

Me siento viejo, y no tengo ni 23. pic.twitter.com/BOY0P8tP4v — Big Kast (@OllieStarken) August 26, 2020

.-Con una mirada tierna y traviesa, el actor se convirtió en el niño de oro de Hollywood; sin embargo, su exitosa carrera pasó por una serie de altibajos y polémicos momentos, entre ellos su amistad con. Para celebrar su cumpleaños 40, el famoso publicó una serie de mensajes que conmocionó a los internautas.A través de su cuenta de Twitter, el actor de Ricky Ricón compartió varios tuits en los que pedía consejos a sus fans sobre cómo debía comenzar su. Alejado de los estudios y reflectores,​Este miércoles,Posteriormente,En la década de 1990,conquistó al público con su rostros angelical, pero travieso.De inmediato, los seguidores respondieron a las peticiones del actor:Sin embargo, hubo quienes recordaron su papel en Mi pobre angelito.De inmediato, los seguidores respondieron a las peticiones del actor: recurrieron a Photoshop para editar la foto del actor y convertirlo en un surfista profesional. Sin embargo, hubo quienes recordaron su papel en Mi pobre angelito.Información por Milenio