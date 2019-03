Quiero ser contrapeso y equilibrio al presidente: Javier Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que quiere hacer un buen gobierno, que sea referente, para ser un contrapeso al presidente de la República.En el coloquio “Nuevos Modelos de Gobernanza en México: El caso Chihuahua”, aclaró que no va a ser el opositor a Andrés Manuel López Obrador, porque ese es el papel de los partidos políticos, y él quiere ser contrapeso y equilibrio, porque le preocupa muchísimo la tendencia concentradora del poder en el nuevo gobierno.Explicó que el mejor contrapeso es el Federalismo y si los gobernadores y presidentes municipales se dan a respetar ayudarán mucho a la nación.A pregunta expresa sobre su intención por competir por la Presidencia de la República, aseguró que le preocupa más el 2021 en términos de la renovación de la Cámara de Diputados, que el 2024, “porque sin 2021, ¡Olvídense de cualquier 2024!”“Yo no tengo ningún interés de ser candidato a la Presidencia de la República, y yo no puedo decir ahora si sí o si no, porque ustedes saben cómo es la política y los tiempos quetiene, lo que sí me gustaría ser después de ser un gobernador que ejerce contrapesos, eso sí me gustaría ser, una vez que termine mi mandato, me encantaría poder organizar a la oposición en México, eso si lo podría hacer, ahora no”, manifestó.En el foro organizado por el senador Gustavo Madero, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral destacó que en medio de adversidades económicas, administrativas y políticas, el estado avanza porque tiene un gobierno democrático, plural, enemigo de la corrupción y la impunidad, que tiene como mayor fortaleza, la participación popular.El mandatario estatal dijo que justo a la mitad de su administración, tiene claro que su objetivo es generar una nueva relación del gobierno con la sociedad dejando atrás la corrupcion política que envilece el servicio público y destruye la confianza ciudadana.Comentó que su gabinete sabe que más allá de las obras, lo que los hará trascender en Chihuahua es el ánimo de justicia, anhelo de solidaridad y el manejo transparente de los recursos públicos.Subrayó que en el estado se ha reconstruido la institucionalidad democrática, con una clara separación de poderes, que es un referente en todo el pais.En el coloquio “Nuevos Modelos de Gobernanza en México: El caso Chihuahua”, participaron también la secretaria de la Función Pública del estado, Stefany Olmos; el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes y el fiscal general César Augusto Peniche.Entre los asistentes se encontraban la diputada Martha Tagle; el perredista Guadalupe Acosta Naranjo; el representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, Agustín Basave y la abogada Loretta Ortiz, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Además de la senadora Martha Márquez; la senadora Minerva Hernández; la diputada Laura Rojas, la economista Clara Jusidman, y Francisco José Paoli Bolio, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.