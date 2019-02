Quiero un teléfono plegable y Apple no lo tiene: Wozniak

Desde hace varios años, Steve Wozniak dejó de involucrarse en el desarrollo de productos de Apple, pero eso no ha hecho que de vez en cuando hable sobre el estado actual y los productos que la compañía que ayudó a fundar ofrece, como lo hizo más reciente cuando dijo estar preocupado por el rezago de Apple en el desarrollo de un teléfono plegable.En entrevista con Bloomberg, Wozniak habló sobre su pérdida de interés en las criptomonedas, y cómo ahora está más al pendiente de la evolución de los gadgets como las televisiones o los celulares plegables, una tendencia que marcas como Samsung, Huawei y Xiaomi han comenzado a marcar.“Apple ha sido el líder en muchas cosas como el lector de huellas digitales o reconocimiento facial, pero no lo es en cosas como los teléfonos plegables y eso me preocupa porque realmente quiero uno”, dijo.Wozniak continuó explicando que la compañía que fundó junto a Steve Jobs siempre tiene sorpresas bajo la manga, pues han sabido salir de su zona de confort y el éxito con el iPhone.“Fueron tan exitosos con el iPhone que lo hicieron su principal negocio por un largo periodo de tiempo, ahora que se están diversificando, sus servicios son muy buenos”, dijo y confesó que le gustaría ver una nueva versión del Apple TV, pues aunque es muy buena, él sigue siendo feliz con un Roku.