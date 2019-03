Quirófano y medicinas, pero solo para los ‘cuates’

El uso de quirófanos, entrega de medicamento y traslado en ambulancias en el Hospital General se brindan a amigos, familiares y conocidos de las autoridades del mismo nosocomio, por encima de las necesidades de los pacientes, denuncian trabajadores del hospital, quienes son testigos de favoritismos y condonaciones de pago, pese al material empleado en los servicios médicos.Sin embargo el director del nosocomio, Jorge Soto, aseguró que dichas prácticas no son realizadas al interior sino que las áreas privadas del hospital han sido utilizadas para la población con Seguro Popular, ante la saturación de las áreas generales.Los denunciantes señalaron que en varias ocasiones el director del nosocomio ordena los traslados de pacientes con menor urgencia por sobre quienes tienen días esperando su traslado, siempre y cuando se trate de sus “conocidos”, e incluso hace uso de los recursos económicos del hospital para costear el combustible de dichos traslados.Trabajadores del Hospital General denunciaron favoritismos en el uso de quirófanos, entrega de medicamento y traslado en ambulancias, que se brindan sólo a amigos, familiares y conocidos de las autoridades del mismo nosocomio.“El recurso que debe ser destinado para los pacientes lo desvían muchas veces para sus amigos”, comentó una de las empleadas, quien además aseguró que en algunas ocasiones los médicos llevan a cabo cirugías particulares para obtener un pago, aunque utilicen los insumos, espacios y hasta fármacos del hospital.Por tal motivo, las autoridades respondieron que la brecha entre los trabajadores del área médica y administrativa podría ser interpretado como incongruente en algunas prácticas, sin embargo, descartó que se le otorgue exención de pago a quien no cuente con los requisitos económicos para la condonación, aunque tampoco señalaron cuáles son los criterios; y respecto a la prioridad de la atención, está basada en la calificación de urgencias.“Nos damos cuenta de que son servicios así porque usan el área privada del hospital y no se efectúan los pagos o los pasan al área de urgencias antes que a otros pacientes, aunque sea la misma condición de salud”, agregó otra denunciante.