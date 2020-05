Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones: periodista del NYT le contesta a López-Gatell

Escuchar Nota

“Ni la jefa de gobierno, ni el subsecretario de salud desmintieron la información de nuestro reportaje, no los de los demás. Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones que distraen pero no responden”, sentenció Azam Ahmed.



Nos están mintiendo. Esta es la tesis central de este reportaje del New York Times aparecido el día de hoy. Por ejemplo, en la CdMx hay tres veces más contagiados de las cifras del Dr. López-Gatell. @HLGatell https://t.co/Vp3WaWJZud — Sergio Aguayo (@sergioaguayo) May 8, 2020

“Por lo demás, ¿será que hay una conspiración de medios internacionales o que el gobierno mexicano no está diciendo toda la verdad?”, dijo el corresponsal del The New York Times.



Ni la jefa de gobierno, ni el subsecretario de salud desmintieron la información de nuestro reportaje, no los de los demás. Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones que distraen pero no responden. https://t.co/ImDoO4Sb8F — Azam Ahmed (@azamsahmed) May 8, 2020

#Nacional: Así respondió este viernes López-Gatell a los periodistas internacionales tras las notas que publicaron sobre la epidemia de Coronavirus en México:

https://t.co/APbHkVMIve — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 9, 2020

El periodista, quien es corresponsal del diario, aseguró quesobre el supuesto ocultamiento de cifras de personas muertas a causa del coronavirus COVID-19 en la capital mexicana.Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el comunicador se refirió a las declaraciones hechas esta tarde por López-Gatell, quien se desempeña como titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.El mensaje del periodista estuvo acompañado de un video donde el doctor López-Gatell habló sobre las notas publicadas en The New York Times, El País, The Washington Post y The Wall Street Journal, textos que aseguran que hay más víctimas mortales de COVID-19 que las reportadas por el Gobierno de México.Incluso Azam Ahmed fue irónico al cuestionar si este hecho se trata de una conspiración de medios internacionales o de una falta de transparencia por parte de las autoridades sanitarias mexicanas.