Quiso atropellar a nueva novia de su ex; se equivocó y arrolló a niña

Ciudad de México.- Una adolescente atropelló con su auto a cinco peatones, incluida una niña de 7 años, en una acera en Connecticut el lunes, aunque su intención era atropellar a la nueva novia de su exnovio, informó la policía. La niña y otra persona sufrieron heridas graves, pero se prevé que sobrevivirán.



La joven de 17 años subió a una acera en New Britain, atropelló a los peatones y atravesó la cerca de un jardín poco después de la 1 de la tarde, dijo la policía.



Huyó de la escena pero la hallaron rápidamente y la acusaron de asalto criminal.



No se reveló su identidad por tratarse de una menor, a la que se entregó a las autoridades de menores.



La niña y otra persona fueron hospitalizadas, pero aparentemente sus vidas no corrían peligro. Las otras tres personas recibieron auxilios por lesiones menores en el lugar.



La segunda persona hospitalizada dijo a WVIT-TV después de recibir el alta que sufrió abrasiones en la caja torácica, tenía una férula en el tobillo derecho y debía caminar con muletas.



La policía dijo que el accidente estaba relacionado con una “disputa doméstica” y que todas las víctimas conocían a la conductora.