Quita Canelo el invicto a Smith

Escuchar Nota

Saltillo, Coah/ Anwar Castro-. Con un dominio de principio a fin, Saúl se llevó el combate ante Callum Smith; el azteca le arrebató el campeonato al británico y el mote de peleador invicto, imponiéndose así como el monarca de los pesos Medianos a nivel mundial.



Con el tema de la película Rocky interpretado por mariachi, el pugilista mexicano fue presentado en el Alamodome de San Antonio.



En el primer round el tapatío se adueñó del centro del cuadrilátero y dominó por pequeños lapsos al británico que salió al ring para estudiar la estrategia con la que salió el Canelo, que conectó más goles.







Callum soltó los brazos en el segundo round, pero el mexicano aprovechó que Smith no arrancó usando sus largos brazos para mantenerlo lejos y le conectó un gancho a la quijada que mermó la condición del inglés.



En el tercer asalto Canelo se fue a la pelea cuerpo a cuerpo. El mexicano intenta el upper que pasa cerca, su rival respondió con la misma fórmula, pero el azteca sacó mejores dividendos. Con un gancho de izquierda, Álvarez llevó a su rival contra las cuerdas.



El público explotó cuando Canelo conectó los primeros golpes en el cuarto

asalto.



La derecha del mexicano sorprendió al inglés. El británico intentó responder, pero lucía incómodo ante el estilo de Saúl.



Smith salió con mejor ritmo en el quinto round, pero no supo descifrar el paradigma que fue la defensa de Álvarez, antes de que sonara la campana, el episodio dio vuelta y se puso del lado del tapatío, que atacó al contragolpe.



Sin soltar golpes de poder que pusieran en peligro al mexicano, el británico fue controlado por el estilo de Álvarez, pues el largo de sus brazos no fue factor en un combate donde parecía su mejor fortaleza.



En el cierre del encuentro, Álvarez empezó a conectar más golpes, pero Callum no se dobló ante los embates del azteca. Canelo se llevó el combate por decisión unánime.