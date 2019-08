Quita Conacyt fondos a matemáticos

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) no tendrá fondos para el segundo semestre de este año.A través de Twitter, el programa perteneciente a la Sociedad Matemática Mexicana afirmó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los dejó sin apoyo económico para las próximas competencias."La primera vez que no apoya en más de 15 años", aseguró.Refirió que el Consejo no los apoyará para la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que se realizará del 11 al 19 de septiembre en Guanajuato, a la cual acudirán competidores de 22 países.Tampoco recibirán dinero para el 33 Concurso Nacional de la OMM, programado del 10 al 15 de noviembre en la Ciudad de México."No importa el alcance que tiene la OMM actualmente (más de 500,000 alumnos), no importa que organicemos dos concursos nacionales al año, no importa los resultados de los niños este año (y de los últimos años) en competencias internacionales", lamentó."La falta de apoyo desde el Gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM en conjunto con la @smm_mx, y pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020".En las últimas tres competencias internacionales de matemáticas, ante la falta de apoyo del Gobierno federal, los concursantes mexicanos han sido ayudados por el cineasta Guillermo del Toro.Los ocho estudiantes mexicanos de primaria y secundaria que participaron en la ciudad de Durban, Sudáfrica, del 1 al 6 de agosto en la South Africa International Mathematics Competition (SAIMC), obtuvieron en conjunto dos medallas de oro para México, dos de plata y cuatro de bronce.En la 21 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe, en República Dominicana, los participantes mexicanos obtuvieron dos medallas de oro y dos de plata.En tanto, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Bath, Reino Unido, los preparatorianos mexicanos ganaron una de plata, tres de bronce y dos menciones honoríficas.