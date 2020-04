Quita coronavirus amigos a Madonna

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Madonna reveló que en menos de 24 horas perdió a un primo y a dos amigos cercanos por culpa del Covid-19, reportó NME.



A través de sus redes sociales, la intérprete de Like a Prayer compartió la lectura de su diario de cuarentena, donde menciona que desafortunadamente no todos los días son buenos.



“En las últimas 24 horas, murió mi primo por coronavirus; también fallecieron el hermano de uno de mis guardias de seguridad y Orlando Door, una persona que jugó un papel muy importante en términos de lograr que algunos de mis remixes se incluyeran en listas de baile”, declaró la Reina del Pop.



“Individual y globalmente, estamos viviendo un estado de emergencia. Debo admitir que me tomó tiempo aceptar, procesar y modificar mi estilo de vida”, agregó.



Previamente, Madonna dijo que uniría esfuerzos con Bill y Melinda Gates, quienes a través de su fundación realizan aportaciones para encontrar un medicamento que prevenga o sirva como retroviral contra el coronavirus.



“Necesitamos esto para proteger a nuestros trabajadores de la salud, los más vulnerables. También para proteger a nuestros amigos y familiares”, resaltó la cantante.