Quita Liam Neeson primer lugar taquillero a Gal Gadot

CDMX-. Meses después de que su thriller de acción Honest Thief encabezara la taquilla de Estados Unidos, otro filme adrenalínico de Liam Neeson, The Marksman, debutó en el puesto número uno del Box Office, con 3.2 millones de dólares de recaudación en el país.



The Marksman, dirigida por Robert Lorenz, se enfoca en un ranchero y exmarine retirado que vive en Arizona y que ayuda a un niño a escapar de un cártel de droga mexicano.







La película, que se estrenó en mil 975 cines de EU, se calcula que recaude 3.7 millones de dólares hasta este lunes, día en que se celebra al fallecido Martin Luther King.



Open Road, el estudio distribuidor detrás de The Marksman, también respaldó Honest Thief.



Mientras tanto, Mujer Maravilla 1984 se deslizó al segundo lugar después de superar a la competencia durante tres fines de semana consecutivos, según explicó Variety.