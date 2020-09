Quitan 17 colonias del semáforo rojo y añaden otras 17 en la CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para el programa de atención prioritaria de la siguiente semana, el Gobierno de la Ciudad de México cambió 17 de las 158 colonias en semáforo rojo.



Aunque se indicó que el número de casos disminuyó para las que salieron del listado, las cifras de contagios en cada una de ellas no fue especificada.



Estas son las 17 colonias que se integran a partir del miércoles:



1. Piloto Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón

2. Piloto Adolfo López Mateos Ampliación, Álvaro Obregón

3. El Rosario A (U Hab), Azcapotzalco

4. San Sebastián, Azcapotzalco

5. Ex Hacienda Coapa, Coyoacán

6. Pedregales de Santa Úrsula I, Coyoacán

7. Ex Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc

8. Centro IV, Cuauhtémoc

9. Doctores I, Cuauhtémoc

10. Santa María la Ribera IV, Cuauhtémoc

11. CTM Atzacoalco (U Hab), Gustavo A. Madero

12. Ampliación Casas Alemán II, Gustavo A. Madero

13. Carlos Zapata Vela, Iztacalco

14. Paseos de Churubusco, Iztapalapa

15. Ampliación Daniel Garza, Miguel Hidalgo

16. Del Mar Sur, Tláhuac

17. Moctezuma 2ª Sección IV, Venustiano Carranza



Mientras que las siguientes 17 zonas fueron retiradas del listado y contarán con monitoreo y brigadas, según indicó la autoridad:



1. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

2. Ampliación Las Águilas, Álvaro Obregón

3. Lomas de Capula, Álvaro Obregón

4. San Clemente, Álvaro Obregón

5. Arenal, Azcapotzalco

6. Tezozómoc, Azcapotzalco

7. Gabriel Hernández (AMPL II), Gustavo A. Madero

8. Candelaria Ticomán, Gustavo A. Madero

9. Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero

10. Aculco, Iztapalapa

11. Ixtlahuacán, Iztapalapa

12. Las Peñas, Iztapalapa

13. San Juan Xalpa I, Iztapalapa

14. Valle de San Lorenzo I, Iztapalapa

15. La Cruz, La Magdalena Contreras

16. Los Padres, La Magdalena Contreras

17. San Miguel Ajusco, Tlalpan



Para las colonias en total se dispondrán 70 quioscos de orientación médica y realización de pruebas gratuitas.