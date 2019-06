Quitan 86% a presupuesto de búsqueda de desaparecidos

El presupuesto para cumplir con la función de Búsqueda de Personas Desaparecidas no Localizadas tuvo un recorte de 86.5% durante los cuatro primeros meses del año, respecto del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda.En su reporte mensual de las finanzas públicas a abril, la dependencia reporta que el presupuesto para dicha función pasó de 32.4 millones de pesos a 4.4 millones en el periodo de referencia.Este gasto, que es parte de la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, no sólo tuvo el abrupto recorte de casi nueve de cada diez pesos que se le asignaron en el presupuesto para enero-abril, sino que tampoco ejerció la totalidad del monto modificado.Así, Hacienda reportó que para la búsqueda de personas desaparecidas se gastó 3.3 millones de pesos entre enero y abril, lo que significó un subejercicio de 25.9% respecto del monto ajustado.Y es que en medio de un repunte en homicidios, desapariciones y delitos que afectan a la población, los recursos presupuestales que se destinan al tema de mayor preocupación de los mexicanos, que es la seguridad pública, se han recortado 3.8% en los primeros cuatro meses del año.Hacienda señala que el presupuesto federal de la función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior pasó de 16 mil 390 millones de pesos aprobados a abril de este año, a un monto modificado de 15 mil 765 millones de pesos, una reducción de 624 millones 752 mil pesos.Por subfunciones, la más castigada fue la de defensa de la soberanía nacional y seguridad interior, a la cual le quitaron la totalidad de los 700 millones de pesos aprobados, es decir, una caída de 100 por ciento.A éste le siguieron el fortalecimiento de las instituciones que garanticen la seguridad de la población, con un decremento de 34.5%, y al Sistema Nacional de Seguridad Pública le quitaron 1.1% de los recursos aprobados.Pese a que las funciones de seguridad pública cuentan ahora con menos recursos respecto de lo aprobado en el presupuesto a abril de este año, el gobierno tampoco ha ejercido la totalidad del presupuesto que fue ajustado.Así, de los 15 mil 765 millones de pesos que ahora se asignaron a las funciones globales de seguridad, sólo se han ejercido 13 mil 600 millones de pesos, lo que implica un subejercicio de 13.7 por ciento.También por subfunciones, además de la de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, destacan entre los subejercidios el Sistema Nacional de Seguridad Pública (15.6%), la Pevención del Delito con Perspectiva Nacional (12.9%), y el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad (7.9 por ciento).Cabe recordar que el pasado 8 de junio el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, renunció alegando reducción en la calidad de atención de los casos.