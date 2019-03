Quitan delito a implicados en caso Tierra Blanca

La fiscalía General del estado informa que fue quitado el delito de delincuencia organizada a los presuntos implicados en caso Tierra Blanca pero seguirán detenidos; emite al respecto el siguiente comunicado:Un juez federal exoneró del cargo de Delincuencia Organizada a los 21 implicados en el caso de la desaparición forzada y asesinato de 5 jóvenes originarios de Playa Vicente. A estas 21 personas la Fiscalía General de la República (antes PGR) les investigó y acusó por los delitos federales de delincuencia organizada y otros, de los cuales por resolución del juez federal se determinó no acreditarse el delito.Sin embargo, es importante señalar que estas 21 personas NO quedarán libres, ya que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los tiene sujetos a sendos autos de formal prisión, por su probable participación en los delitos de homicidio y de desaparición forzada en contra de los jóvenes de Tierra Blanca.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz reitera el compromiso moral ineludible que tiene con los padres de familia, familiares y amigos de los jóvenes asesinados, para que en este caso se haga justicia y no impere la impunidad.