Quitan Dirección General tras posible homicidio en NL

Tras el escándalo que implica a seis agentes estatales en un posible homicidio, el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, anunció la desaparición de la Dirección General de Investigaciones.Dijo que esta unidad, a la que están adscritos unos 200 elementos, entre personal no uniformado y policías de Fuerza Civil, no tiene razón de ser porque el trabajo de investigación depende de la Fiscalía General."No tiene caso que hagamos investigaciones", dijo."Lo que tenemos que generar es inteligencia de escritorio, y que no anden en la calle haciendo cosas indebidas".El domingo, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la participación de seis elementos estatales en el posible homicidio de un hombre que cayó del edificio El Semillero, en el sector de La Purísima.Según se informó ese día, tres elementos de la Dirección General de Investigaciones y tres de Fuerza Civil habrían participado en un intento de extorsión con una orden de aprehensión falsa contra un supuesto distribuidor de droga.En la intervención murió Fortunato Esquivel Gaytán, de 27 años, quien cayó o fue lanzado desde el piso 14 del edificio.Cinco de los elementos estatales involucrados están detenidos y tendrían hoy su audiencia de imputación.Sobre la controversia respecto a si hay o no policías de Fuerza Civil involucrados, pues el Estado intentó ayer revirar en su propia versión, Fasci dijo hoy que sí hay tres uniformados, pero estaban adscritos a la DGI."Yo soy el jefe de ellos... ¿O es el Vicefiscal?", dijo, en relación a las declaraciones contradictorias que emitieron ayer."Lo acabo de hablar con él", añadió Fasci, "están en la DGI, uniformados, pero están en la DGI".El Secretario estimó que la disolución de la unidad de investigaciones llevará aproximadamente un mes, aunque señaló que la dependencia permanecerá como Dirección General de Inteligencia.