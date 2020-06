Quitan equipos de cómputo a empleados de Secretaría de Economía por ‘austeridad’

Escuchar Nota

"Yo le pregunté a mi jefa cómo íbamos a trabajar y no me supo contestar, sólo me dijo que habían solicitado que se entregaran las computadoras y que tal vez me tenía que turnar con su secretaria, pero no me imagino qué va a pasar donde haya más personas que las requieran", afirmó una trabajadora.

"La Secretaría de Economía estableció como medida de austeridad la reducción de equipo de cómputo y telefonía fija de la siguiente forma: 'La reducción en la asignación de equipos de cómputo y de equipos de telefonía fija al personal de base de la Secretaría, asignando un equipo de cómputo por cada cuatro trabajadores operativos'", precisó el sindicato.

"Yo creo que esto va a afectar el funcionamiento de la Secretaría, pero todavía no han dicho cómo van a trabajar los que se queden sin computadora", indicó otro empleado.

"Lo que a mí me dijeron es que tenían que retirar más de mil computadoras", sostuvo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de laacusó que, como una medida de austeridad, las, una por cada cuatro personas.Trabajadores entrevistados confirmaron quey que, como están laborando desde sus casas debido a la pandemia por Covid-19, sus jefes les pidieron que fueran a respaldar la información personal.Estoa la que estaba dedicada.El pasado 28 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional informó a la plantilla las medidas adoptadas por la Secretaría, cuyoSin embargo, las medidas de austeridad aumentaron todavía más con un Decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de abril, en el que ordenó reducir 75 por ciento del presupuesto disponible a servicios generales y materiales y suministros.Según la circular, el retiro del equipo se realizaría bajo un análisis de área, aunque tres empleados entrevistados dijeron queUn trabajador de la Dirección General de Minas no recordó una situación así.Aunque aceptó que es posible que haya trabajadores con máquinas que no necesitan, acusó queLos entrevistados consideraron que será hasta el regreso a las oficinas, en una fecha que no se sabe aún, cuando sepan cómo trabajarán con los equipos que queden.Sin embargo, comentaron que les han dicho que cada director de área realizará una agenda de trabajo coordinada sobre el uso de los equipos.Uno de ellos indicó queEl sindicato acusóen esta medida de austeridad que