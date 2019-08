‘Quitan presión’ a la crisis de gasoductos

Ciudad de México.- El Gobierno de México y las empresas Carso, IEnova y TC Energy, constructoras de gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llegaron a un acuerdo para terminar con un conflicto que se arrastraba desde hace más de dos meses.



Las firmas lograron superar sus diferencias con la Administración federal al concretar nuevas tarifas y extensiones de los contratos para los seis gasoductos que el Gobierno había tachado de “leoninos” y con condiciones que dañaban las finanzas de la CFE.



De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se lograron ahorros para el Gobierno por 4 mil 500 millones de dólares y destacó la aportación del empresario Carlos Slim a las negociaciones, pues “fue el primero en llegar a un acuerdo con la Comisión”, así como la participación de Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).



Sobre el proceso de renegociación con Fermaca, este sigue vigente, agregó el Primer Mandatario.



Por su parte, Slim destacó que el Gobierno actualmente cuenta con proyectos de largo plazo en distintos puntos, sobre todo los concentrados en el sureste del país, y que hay dinero disponible, confianza y capacidad de ejecución, no solo en programas de infraestructura sino también en el sector energético, en carreteras, en agua, educación y salud.



“Mi opinión es que estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero, 2, 0.2 o 0.8%, no es importante. Lo importante es que está así porque no ha habido esta gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de Gobierno, y que es inminente que se pueda echar a andar inclusive quizá a partir de este año”, aseveró.



En tanto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, indicó que con el acuerdo alcanzado entre las empresas transportistas de gas natural y la Comisión Federal de Electricidad, ganan Gobierno, empresas y consumidor final, además de que “marca el inicio de un proceso de inversión importante en el país”.



Finalmente, la agencia calificadora Moody’s estimó que los efectos crediticios de esas compañías resultan beneficiados.



El acuerdo permitirá la comercialización de 8 mil 200 millones de pies cúbicos de gas natural al día, señaló Manuel Bartlett, director de la CFE, de los que 63% será para su consumo y el resto para la industria nacional





PENDIENTE



En tanto, continúa el proceso de negociación con la mexicana Fermaca, que cuenta con dos tramos: La Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, con tramos de 600 y 305 kilómetros, además de inversiones adjudicadas de 473 y 294 millones de dólares y capacidades de mil 189 y 886 millones de pies cúbicos, respectiva





EL SALDO



Aunque el Gobierno pondera ahorros por 4 mil 500 millones de dólares, expertos indican que aún es pronto para señalar beneficios ante los pocos detalles de los acuerdos.



En general, los seis nuevos contratos con IEnova, TC Energía y Carso (Fermaca está pendiente) lo que hicieron fue aplanar las tarifas de cobro a través del horizonte, y extender el tiempo y volumen del servicio de transporte de gas natural, coinciden analistas.



Se habla de que los contratos se extendieron de 25 a 30 o 35 años.



El acuerdo permitirá que el mayor de estos gasoductos, el que conecta el sur de Texas con Tuxpan, en Veracruz, comience a operar, ya que esta infraestructura se terminó desde junio. Movilizará mil 40 millones de pies cúbicos de gas al día para las regiones Golfo y Centro del país.



Los gasoductos comprometidos por las empresas con las que se llegó a acuerdos son Tuxpan-Tula; Tula-Villa de Reyes; Samalayuca-Sásabe; Guaymas-El Oro, y el gasoducto marino Texas-Tuxpan.