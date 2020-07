Quitará EU visas a alumnos extranjeros que solo tomen clases en línea

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) advirtió a los estudiantes universitarios extranjeros que no podrán permanecer en el país si sus clases son completamente en línea.



Este lunes el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de ICE emitió una guía que varía dependiendo de si una escuela ofrece clases en línea, en persona o una combinación de ambas, ante las medidas de distanciamiento implementadas por el COVID-19.



El documento contempla una serie de instrucciones que permitirán a algunos estudiantes permanecer en el campus, mantener a otros de forma remota y hará que sea imposible para otros regresar a Estados Unidos.



Esto último, debido a que el ICE no permitirá que los estudiantes ingresen al país si asisten a una escuela que solo imparte cursos en línea, pues considera que pueden tomar la carga completa de clases desde su país de origen.



Si los estudiantes ya están en Estados Unidos y las clases se imparten completamente en línea, deben abandonar el país, a menos de que se transfieran a otra escuela con instrucción presencial.



Cuando las escuelas ofrecen una opción híbrida, los estudiantes extranjeros con visas deben estar en el campus, para tomar una carga completa de cursos.



Los estudiantes extranjeros no pueden tomar todas sus clases en línea, desde lejos, si hay opciones híbridas disponibles.



Ese requisito de asistencia en persona a las escuelas que ofrecen dicha instrucción podría ser problemático para muchos estudiantes.



En tanto, las universidades de Harvard y Princeton dieron a conocer este lunes que traerán a algunos estudiantes de regreso al campus este otoño, pero que ofrecen la mayoría de la instrucción en línea.



Por otra parte, algunas escuelas han establecido una variedad de planes para el semestre de otoño, desde decirles a los estudiantes que se queden en casa y tomar sus clases en línea hasta pedir que todos los que puedan deben regresar al campus para al menos algunos cursos en persona.



Cabe mencionar que las universidades de Estados Unidos han estado compitiendo en la búsqueda de opciones para mantener inscritos a los estudiantes internacionales, incluso si no pueden llegar al campus, ya que muchos están retrasados por las pausas en los procesamientos de la visa y las restricciones de viaje.