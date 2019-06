R. Kelly se declara inocente de nuevos cargos por abuso

La estrella de la música R&B R. Kelly se declaró el jueves inocente de los 11 nuevos cargos por crímenes sexuales de los que se le acusa en un juzgado en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.Estos cargos constituyen una nueva presentación de uno de los casos de supuesto abuso que la fiscalía presentó en contra del cantante a comienzos de este año.De ser condenado por los cargos más serios, que incluyen el abuso de un menor de edad, el artista de 52 años enfrentará una sentencia obligatoria de entre seis y 30 años en prisión por cada una de las acusaciones.A través de su abogado, Kelly se declaró inocente durante una breve audiencia de comparecencia. La próxima aparición en la corte fue agendada para el 26 de junio.Steve Greenberg, letrado del cantante, desestimó los nuevos cargos como un refrito de viejas acusaciones."Es el mismo caso, solo que cambiaron la acusación contra él”, dijo Greenberg a los periodistas en el juzgado, y volvió a atacar a quienes acusan a Kelly diciendo que ellos “no son víctimas”.El cantante está libre bajo fianza luego de pagar el 10% de una obligación de un millón de dólares, según los requisitos del estado de Illinois.El juez que preside el caso no aumentó el precio de la fianza a pesar de la gravedad de los cargos, porque Kelly se ha presentado ante la corte en todas las ocasiones en que fue citado.Durante las dos últimas décadas, el artista ha sido acusado de distintos casos de conducta sexual inapropiada, especialmente hacia niñas menores de edad.Hace 10 años fue absuelto en un juicio por posesión de pornografía infantil y logró mantener un público estable y su carrera sobre los escenarios.Su suerte cambió luego de que la serie documental titulada “Sobreviviendo a R. Kelly” motivara a fiscales en Chicago a buscar públicamente potenciales víctimas del artista.La fiscalía dijo que posee evidencia de ADN y una grabación de video en la que Kelly mantiene relaciones sexuales con una niña de 14 años.Buena parte de esas pruebas no se ha compartido aún con la defensa de Kelly, dijo el abogado Greenberg, quien agregó que no espera ir a juicio hasta el año que viene.