R. Kelly se declara no culpable de abuso

El cantante estadounidense de R&B, R. Kelly, se declaró el lunes no culpable de los 10 cargos que se le imputan por abuso sexual a cuatro personas, tres de ellas menores.El artista se presentó en el tribunal de Chicago, donde su abogado presentó la declaración días después de que Kelly, de 52 años, fuera detenido.El juez mantuvo la fianza de un millón de dólares, de la que tendrá que pagar un diez por ciento – o sea 100.000 dólares – para salir en libertad.El abogado del músico, Steve Greenberg, dijo el sábado que Kelly no era tan rico como su fama podría sugerir.Kelly, conocido por éxitos como “I Believe I Can Fly”, se entregó el viernes por la noche a la policía de Chicago.Su detención llegó después de que el artista se viera nuevamente envuelto en un escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples agresiones sexuales contra menores de 16 años.En 2008 Kelly fue absuelto en un juicio en el que se lo acusó de pornografía infantil, también en Chicago.Su próxima audiencia será el 22 de marzo.