Rabiot tendría acuerdo con el Real Madrid

Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, estaría más allá de la órbita del Real Madrid, según revela el Canal + Francia, el elemento de la Liga Francesa, ya tendría un acuerdo con los Merengues.El futbolista de 24 años, y que es una pieza cotizada en el mercado y que no hace demasiado tiempo sonó con fuerza para Barcelona, cuenta con el beneplácito expreso de Zinedine Zidane, técnico blanco, que sigue con su diseño y confección del proceso de renovación del plantel merengue. Si fuese así, el club blanco no tendría que pagar traspaso alguno, ya que llegaría a costo cero.Rabiot, quien se encuentra al margen del primer plantel del PSG por motivos disciplinarios, se negó a renovar por el equipo parisino y quedará libre en junio. Además, sería del agrado de Zidane, aunque el conjunto madridista no es el único club al que se vinculó al centrocampista. Durante los últimos meses, se especuló con el interés de Manchester United, Barcelona y ahora, Real Madrid.Hace días, Véronique Rabiot, madre y agente del futbolista, lamentó en declaraciones a L'Equipe la decisión del club de apartar al jugador de la actividad del primer equipo por motivos disciplinarios, y por su decisión de no renovar: "Adrien está entrenando pero no quiero decir ni dónde ni con quién ni cómo. No está lesionado y no puede estar sin ejercitarse. Tiene prohibido el acceso al campo de entrenamiento del PSG, tuvo que organizarse", relató.