Racistas desfiguran rostros a la actriz Jennifer Agostini

“Fue una estampida cuando nos íbamos (…), no puedo decirte cuántas personas” eran, dijo Agostini a New York Post mostrando fotos de sangre y heridas en su rostro.

“Fui empujada al suelo y ocho individuos saltaron sobre mí y me agredieron brutalmente. Tengo cinco puntos en mi cabeza. Todo mi ojo está cerrado. Voy a tener numerosas cicatrices en la cara”, dijo Agostini.



La actriz de cine y TV,, y su amiga modelodenunciaron que fueronel fin de semana.Ambas presentaron una demanda que busca obligar al “Sky Room Times Square” a presentar las imágenes de vigilancia del ataque.Agostini (43) y García (47) dicen que gastaron casi mil dólares en ese lugar al celebrar el cumpleaños de un amigo y se marcharon alrededor de las 3:00 horas del domingo, según su demanda en la Corte Suprema de Manhattan.Al retirarse del club ubicado en 330 West 40th Street,La actriz dijo que comenzaría a trabajar en la producción televisiva “Brooklyn Ties”, algo que ahora se ve comprometido. “Soy un personaje principal de la serie en marzo, y ahora tengo que ir a ver a numerosos, y también tengo que volver alpara hacer una resonancia magnética en mi cabeza”.“Estas son mujeres hermosas y sus caras están distorsionadas”, denunció el esposo de García, Cal Stuart.Agostini y García dicen que no saben exactamente por qué estalló la pelea.El incidente aparentemente se desencadenó cuandodespués de que el grupo se había ido, según documentos judiciales.. “De repente, de 10 a 15 personas nos saltaron”, dijo Stuart, quien dijo que nunca presentaron un informe policial.García agregó: “Tengo un ojo morado. He tenido muchos dolores de cabeza. Me duele todo el cuerpo. Me estaban golpeando y pateando”.La demanda es contra la compañía matriz de Sky Room, The Sky Bar Times Square Inc., y otras dos empresas.Sky Room no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios de la prensa.