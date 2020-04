Radio estatal norcoreana da señal de vida de Kim Jong-Un

Escuchar Nota

#Mundo: Un tren especial posiblemente perteneciente al líder norcoreano Kim Jong-un, fue visto esta semana en una ciudad turística del país, en medio de informes contradictorios sobre la salud y el paradero de Kim.https://t.co/yUmuQLgQL5 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 26, 2020

quien no ha sido visto en público desde el 11 de abril.De acuerdo con el reporte, basado en tres fuentes diferentes familiarizadas con el caso, el gobierno chino despachó el pasado jueves un grupo de funcionarios a Pyongyang, entre los quePor su parte, la radio estatal norcoreana informóPero la desaparición de Kim sigue sin estar clara yMientras los rumores crecen, el portalinformó hoy que, y que perteneció a su padre, Kim Jong Il, su predecesor,del país asiático desde la semana pasada.A través de imágenes satelitales, 38 North, un sitio especializado en Corea del Norte, detalló que el tren de Kim permanece estacionado en una instalación oficial de la ciudad de Wonsan desde al menos el 21 de abril.A principios de esta semana, un portal de noticias gestionado por disidentes norcoreanos reportaron quSin embargo, los gobiernos de la vecinaal decir, bajo sus respectivos términos, que no había motivo alguno para creer que Kim había dejado el poder en Pyongyang.Según una fuente de la agenciaen Corea del Sur,Pero no es la primera vez que Kim desaparece de la vista pública.y reapareció cojeando a raíz de lo que los servicios de inteligencia surcoreanos creen que derivó de una operación en un tobillo.