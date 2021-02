Radio Vaticano, la voz del papa en el mundo, festeja 90 años

Escuchar Nota

"Queridos hermanos, feliz aniversario" y "gracias por vuestro trabajo", que llega incluso a "lugares remotos", avanzando "con valentía y creatividad al hablar al mundo", escribió este viernes en un mensaje el papa Francisco.

"Es un puente entre la Iglesia universal y las iglesias locales, sirve de unión por ejemplo para la diáspora de armenios, de unos 10 millones de personas", contó a la AFP Robert Attarian, a cargo del servicio armenio de Radio Vaticano.

"Es una plataforma que vamos a desarrollar, pidiendo la colaboración de las iglesias locales en el futuro", explica Robert Attarian.

"La radio tiene futuro, es un medio que llega a todos", se jacta al recordar cómo un colega de habla inglesa fue aclamado como una estrella por los oyentes de un campo de refugiados que visitó en Uganda.

La voz del papa en el mundo en 41 idiomas,desde que el ingeniero Guillermo Marconi la diseñara y construyera por encargo del pontífice Pío XI., la emisora se ha transformado a lo largo de su historia y transmite por satélite desde 1995, también por internet y hasta por ondas hertzianas cortas a algunas regiones.tales como árabe, bielorruso, chino, latín, hindi, malgache, somalí, ewondo, kikongo, tamil.El misionero Luigi Maccalli, liberado en octubre en Malí tras dos años secuestrado por los yihadistas, contó la emoción que sintió al poder escuchar la misa de Pentecostés en 2020 gracias a una radio que le dieron.Los programas en portugués son utilizados por 400 emisoras brasileñas y llegan a otros ocho países, entre ellos Angola y Mozambique.Famosa por su lema en latín "Laudetur Iesus Christus" (¡Alabado sea Jesucristo!), Pío XI encargó la creación de la emisora al célebre ingeniero italiano Marconi, entre los inventores de la radio y la telegrafía, y la inauguró el 12 de febrero de 1931 con un discurso en latín.El 24 de diciembre de 1942, mientras el nazismo y el fascismo azotaba el viejo continente, el papa Pío XII dirigió un histórico mensaje radiofónico a los cientos de miles de personas que "sin culpa propia, y por el solo hecho de su nacionalidad o raza, han sido condenadas a muerte o a un progresivo exterminio".Ese mensaje navideño, pronunciado en italiano, en el que no usó las palabras judíos ni nazis, no fue escuchado en Alemania, según los historiadores, debido a que los nazis bloqueaban las ondas de la radio.En 1957 inauguraron el centro transmisor de Santa Maria di Galeria, una localidad al noroeste de Roma, donde surgió lo que se consideró por años la antena más poderosa del mundo.Históricamente a cargo de los jesuitas,, la actual página internet del Vaticano, la parte más visible de una gran reforma de las comunicaciones vaticanas, dotada de un "ministerio" propio dirigido por un laico.Con ocasión de su aniversario, Radio Vaticano lanzó sus primeras "radios web" en italiano, francés, inglés, español, portugués, alemán y armenio.Desde este viernes, el armenio tiene su propio canal en internet, el embrión de una estación de radio alimentada por 19 minutos de información en armenio diario, con podcasts, misas en latín y música.El brasileño Silvonei Protz, director de un equipo editorial de diez personas que produce dos horas y media de programación diaria, está encantado con la idea.Con una emisora dedicada al habla portuguesa, "ya no es necesario esperar para dar informaciones importantes", dice., recalcó el francés Jean-Charles Putzolu, del equipo editorial.