RAE: esta palabra puede usarse como prefijo intensificador

El uso de la palabra “puto” ha causado polémica debido a su connotación homofóbica, sin embargo ésta sigue siendo muy usada entre las personas no solo como insulto, sino también como adverbio.Aunque no existen demasiados estudios al respecto del crecimiento en el uso de esta palabra, la lingüista Elena Álvarez Mellado, lanzó una pregunta en su cuenta de Twitter para obtener respuestas de ello y descifrar el fenómeno.Según Álvarez el uso de esta palabra es una copia de la palabra en inglés “fucking”, aunque también hay quien piensa que no es más que una asimilación del uso adjetival que ya tenía puto en frases como “Hazme caso de una puta vez”, “puto conductor”, entre otras.Lo único que se sabe con certeza es que tiene un uso coloquial extendido entre jóvenes de entre los 18 y los 34 años de edad, que es más utilizado en el propio español de España y que se necesita indagar más para llegar a una conclusión, según un estudio de la Universidad de Michigan, liderado por David Gallardo Nieto Sandoval.Al respecto, la Real Academia Española (RAE) señaló, por medio de su cuenta de Twitter, que el uso de “Puto” es válido, pero más que como un adverbio, lo ve como un prefijo intensificador.De esta forma el uso de la palabra “Puto” está validado por la RAE y puede ser escrita junta o por separado del sujeto o del verbo, informó el sitio Yorokobu.