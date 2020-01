Rafa Nadal y España están en la Final de la ATP Cup

El tenistavino de atrás para imponerse al australianoen tres sets y logró el punto que puso a España en la, título que disputará el domingo con Serbia.Luego del cómodo triunfo de Roberto Bautista Agut sobre Nick Kyrgios, por 6-1 y 6-4, Nadal logró la victoria definitiva en la serie tras imponerse a De MiñaurTras perder su primer partido de singles de la ATP Cup en cuartos de final ante el belga, el número uno del mundo quería reencontrarse con la victoria, aunque fue complicado de inicio ante el joven australiano.El apoyo incondicional de miles de aficionados hacia el anfitrión lo motivaron y puso superar a un Nadal que no encontró ninguna opción de rompimiento, mientras queLa intensidad en el juego del australiano era notable y así salió en el segundo parcial, pero el número uno del mundo lucía cada vez mejor en la cancha y lo ratificó al lograr su única posibilidad de break para tomar ventaja 6-5 y luego igualar el partido.Ese punto en contra prácticamente acabó con las aspiraciones de De Miñaur, quien ya no fue el mismo ypor un rival que esperó el momento para liquidarlo., quien sumó uno más y estuvo cerca de la barrida en el tercer parcial, pero De Miñaur hizo más decoroso el marcador antes de sufrir otro break que fue definitivo.El primer turno de la jornada fue entre, donde el español, número nueve del orbe, dominó sin complicaciones al local para derrotarlo en apenas 81 minutos de acción.Tres rompimientos, además de salvar un punto de break, llevaron al triunfo al tenista ibérico, quien fue contundente ante un rival que no mostró nada respecto a sus últimas apariciones, quien se vio 5-0 en desventaja en el primer set y nunca pudo recuperarse.España remató la serie con el triunfo desobre, por parciales de 6-2, 6-7 (6/8) y 10-4 en super tie break, luego de una hora y 32 minutos de acción.España, que en noviembre pasado se quedó con la Copa Davis, buscará el domingo el título de la ATP Cup cuando enfrente a, donde se espera un duelo intenso entre los dos mejores del mundo de la actualidad, Nadal y