Rafael Benítez deja de ser el DT del Newcastle United

El club Newcastle United de Inglaterra anunció este lunes que el director técnico español Rafael Benítez dejará el banquillo del equipo tras no llegar a un acuerdo de renovación de contrato.El conjunto inglés anunció en su portal en internet que Benítez dejará el puesto como estratega una vez que concluya su contrato, el cual finaliza el próximo 30 de junio.“Hemos trabajado arduamente para extender el contrato de Rafa durante un periodo de tiempo significativo; sin embargo, no ha sido posible y no será posible llegar a un acuerdo con Rafa y sus representantes”, publicó la directiva del Newcastle.Así mismo, confirmó que todos los integrantes de su cuerpo técnico también saldrán de la escuadra, por lo que reconoció su colaboración durante tres años, “nos gustaría agradecer su importante contribución a lo que se ha logrado colectivamente”.Benítez es un estratega experimentado, pues ha dirigido a equipos como Chelsea, Liverpool y Real Madrid, lo que motivó el deseo del club inglés de sumarlo a su plantilla en 2016.En ese mismo año, los también conocidos como las Urracas anunciaron la llegada del español, con el objetivo de salvarlos del descenso, hecho que al final no pudo cumplir; sin embargo, una temporada después logró regresar la escuadra inglesa al máximo circuito.