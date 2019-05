Rafael Márquez se despide del Atlas

Nueve meses duró la gestión de Rafael Márquez como presidente deportivo del Atlas.Este miércoles anunció que su vínculo laboral con el Atlas ha llegado al final, luego de que Orlegi Deportes asumirá el control total de los Zorros en todas sus áreas."Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que nos deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado."No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucho éxito en este nuevo comienzo", se despidió Márquez.Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi, había asegurado que estaba evaluando la continuidad de Márquez, pero también manifestó que necesitaba elementos preparados para los puestos clave de su organización al frente del Atlas.Márquez aseguró que seguirá estudiando, y seguramente lo hará en Europa.