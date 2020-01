Rafael Nadal: Kyrgios me puso nervioso y tengo la humildad de reconocerlo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Rafael Nadal superó una prueba dificilísima en los octavos de final del Australian Open. El tenista español, actual número uno del mundo, eliminó a Nick Kyrgio y lo hizo tras un partidazo donde le sacó dos 'tiebreaks' a uno de los grandes sacadores del circuito.



"Yo solo intento hacer mi mejor tenis."



Hay un par de detalles pero al final, lo que importa es jugar bien. Si lo hago, sé que tendré mis opciones y si no, será más complicado. Hoy mi posición al resto fue más retrasada de lo habitual para intentar meter más bolas dentro.



La derecha ha sido un golpe muy importante para mí. Mi equipo y yo hablamos antes del partido que era necesario tirar la derecha cerca de las líneas y lo hice", valoró el mallorquín en rueda de prensa difundida por 'Punto de Break'



Sobre la oportunidad que desperidicó para sellar su triunfo en el cuarto set, cuando servía para partido, indicó: "Me puso en una posición incómoda. Jugué mal y ya está.



Estaba más nervioso de lo habitual y es algo que tengo que aceptar. Tengo la humildad suficiente como para aceptar que me puedo poner nervioso y cometer errores y eso es lo que ocurrió. Puedo ganar o perder, pero no puedo jugar con más nervios de lo que debería.



Ya lo hice una vez y no quiero repetir lo mismo" Por último, Rafa habló sobre su próximo oponente que será otro viejo conocido en la figura del austriaco Dominic Thiem: "Es muy duro y siempre da el máximo.



Está jugando muy bien y nos conocemos bien. Es un jugador que me gusta mucho por la forma en la que trabaja y juega, por lo que será un partido complicado pero interesante. Estoy emocionado de estar en cuartos y sé que tendré que dar el máximo para vencer a Dominic. Cada día estoy jugando un poco mejor"



