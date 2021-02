Rafael Nadal queda eliminado del Australian Open

Escuchar Nota

El griegoreaccionó y después de perder los dos primeros sets, derrotó al español, por 3-6, 2-6, 7-6 (7) y 7-5 en los cuartos de final del. Tsitsipas venció al ibérico en cuatro horas y dos minutos, con un gran tenis en los tres últimos sets, apoyado en su gran servicio y en un gran riesgo con sus golpes.El griego se enfrentará en semifinales contra el rusoquien derrotó antes a su compatriota Andrei Rublev por 7-5, 6-3 y 6-2. El balear acusó el cansancio, como consecuencia de no haber entrenado con la frecuencia que lo solía hacer por los problemas de espalda, contra un Tsitsipas que llegaba fresco tras acumular cuatro días sin competición por la retirada del italiano Matteo Berrettini (9) en el choque de octavos de final., cuando sus golpes no alcanzaban la brillantez de las primeras mangas, donde Rafa apareció dominador, jugando a placer y desarbolando la estrategia del juego de su rival, que no encontraba resquicio alguno.Nadie había remontado dos sets a Nadal en el Grand Slam desde el italianoen el US Open de 2015. El suizolo hizo también en 2005, pero en el Masters de Miami.Tsitsipas empezó con mucha tensión, y de hecho lo reconoció luego en la entrevista sobre la pista."Estaba muy nervioso", dijo tras derrotar al ganador de 20 grandes. Le dieron incluso un aviso por recibir consejos desde su banquillo, pero fue precisamente desde ese "warning" cuando mejor desarolló su tenis agresivo.Nadal estaba agotado casi al final, y buscaba refugio en el ventilador en los periodos de descanso., reconoció luego. Tras la derrota el español tendrá que esperar una nueva oportunidad para desempatar con Federer la marca de 20 Grand Slams.