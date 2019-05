Raleigh Ritchie comparte divertido video del rodaje de ‘Game of Thrones’

Raleigh Ritchie, quien interpreta a Gusano Gris en Game of Thrones, compartió un video en el que con un megáfono comienza a cantar y se le une Nathalie Emmanuel (Missandei) para amenizar los momentos muertos que tuvieron durante el rodaje de la serie de HBO.Tras los momentos tensos que pasaron los personajes en la serie, el actor quiso mostrar un poco la parte alegre de la grabación de una de las series más populares del momento.Raleigh además de ser actor se dedica a la música. El año pasado lanzó una canción llamada Time in a Tree."Sé que duele. En algún lugar en el multiuniverso", escribió el actor al referirse a la muerte de Missandei en Game of Thrones.Hasta el momento, el divertido video tiene más de 800 mil reproducciones en Instagram y en Twitter tiene más de un millón de retuits.