Ralf Morales es genio de TikTok

“Marco Morales es una persona que siempre ha intentado de todo, desde chico estaba en clases de piano, de batería, en el equipo de futbol, de basquetbol, hice motocross, fui triatleta, todo para encontrar lo que más me gustaba”, explicó el joven saltillense en entrevista exclusiva con Elite.

Luego de experimentar una búsqueda de lo que más le apasiona en un gran número de disciplinas artísticas y deportivas, en diciembre de 2014 el saltillensellegó al mundo de YouTube bajo el seudónimo de Ralf para convertirse en un influencer a nivel nacional gracias a que un par de años más tarde trascendería en la aplicación TikTok con más de 3 millones de seguidores en la actualidad.De esta manera, a sus 20 años Ralf es uno de los tiktokers mejor posicionados y una de las mentes creativas más relevantes dentro de esta plataforma digital que es una de las de mayor crecimiento en número de descargas de los últimos meses, principalmente por las generaciones más jóvenes.En esa búsqueda, hace cinco años Marco se preguntó el por qué no incursionar en las redes sociales, ya que veía muchos videos en YouTube y le resultaba interesante el contenido que creaban personajes como Werevertumorro, de Gabriel Montiel, “y bueno, así fue cuando ya empecé con Ralf”.De hecho, con esa inspiración fue como este joven inquieto decidió su seudónimo, pues dice que observaba a muchos youtubers que no utilizaban sus nombres reales y pensó que si se dedicaría a eso, tenía que hacerlo bien.“El nombre no tiene un significado único, pero cuando empecé en internet nadie usaba su nombre real, entonces yo quería un nombre corto de no más de cuatro letras, tenía una lista muy amplia de opciones, perosiempre me llamó la atención y quedó”, recordó.Tras una interesante trayectoria en YouTube, Ralf debutó en, la plataforma que antecede a TikTok en Latinoamérica y que se usaba para crear videos y hacer transmisiones en directo.La aplicación que ha conquistado el joven saltillense, se lanzó al mercado de aplicaciones por la firma tecnológica china ByteDance en septiembre de 2016 para los sistemas operativos iOS y Android.Desde sus comienzos,permite crear una cuenta que se conecta con otras redes sociales como Facebook e Instagram, su dinámica consiste en que los usuarios generen videos cortos con un amplio abanico de posibilidades gracias a que posee una infinidad de animaciones, recursos visuales y un banco muy grande de música, sonidos y efectos sonoros.De acuerdo con Sensor Tower, una herramienta de monitoreo digital a nivel mundial, esta aplicación ocupó el segundo lugar en popularidad para el sistema Android, ya que durante los últimos tres meses de 2019 registró cerca de 130 millones de descargas.Frente a esto, Ralf explicó que “es una plataforma diferente, por eso todo cambió cuando inicié en TikTok porque tuve otro tipo de audiencia distinta a la de YouTube, una que me gusta más, por eso fui creando un tipo de contenido diferente y más sano”.Para Arturo Martínez, director de TikTok México, la aplicación es una plataforma para que los usuarios exploten su creatividad al máximo a través de experiencias divertidas y positivas que se registran en videos cortos de no más de 60 segundos, según lo que explicó en entrevista para un medio digital.Por todo esto, la audiencia que al mismo tiempo es productora y consumidora del contenido en TikTok, son adolescentes y jóvenes, y aunque en la aplicación de origen chino los videos tiene una duración máxima de un minuto, la mayoría de los usuarios producen contenido que no rebasa los 15 segundos, tiempo suficiente para acaparar la atención de su seguidores.“En TikTok la mayoría del contenido es muy entretenido, por eso te quedas mucho tiempo ahí picado y también te facilita mucho la creación porque te da muchas herramientas, eso es lo que ayuda mucho a los creadores a crecer”, recalcó el tiktoker saltillense.Lo interesante de esta aplicación creada en 2016 es que combina lo mejor de las redes sociales más populares a nivel global: los videos del extinto Vine, las etiquetas y tendencias de Twitter, los filtros de Instagram y la capacidad de producción audiovisual de Youtube.“Aquí la mayor parte del contenido se basa en tendencias, lo que está de moda, entonces veo la tendencia y pienso cómo puedo hacer algo con mi estilo, que sea diferente y original”, argumentó Ralf y detalló que en ocasiones las ideas llegan en noches de insomnio, por lo que debe realizarlas, sino es imposible conciliar el sueño.De hecho, Ralf comenta con orgullo que lejos de seguir una tendencia, la mayoría de las ocasiones busca innovar en su contenido, por eso termina siendo parteaguas en la aplicación donde sus videos cortos acumulan en promedio más de medio millón de visualizaciones cada uno, lo que también provoca que otros tiktokers intenten replicarlos.Su estilo se basa en la propuesta de nuevas animaciones y efectos visuales, acompañadas de música popular, efectos sonoros únicos y outfits muy auténticos, aunque también acostumbra generar interacción con sus seguidores a través de retos, como el del pasado 30 de diciembre en el que bebió un huevo crudo.En TikTok es importante la constancia, señala el saltillense, por eso procura publicar por lo menos un video diario, aunque en ocasiones llega a los tres por día, un máximo nada despreciable para la comunidad que disfruta su contenido.Para Marco Morales el éxito que ha obtenido en TikTok es algo que nunca pasó por su cabeza, aunque confiesa que su meta en el comienzo era alcanzar un millón de suscriptores en Youtube.“Todavía no llego a esa meta en Youtube, pero me pasó en otra red social con la que ya llevo como 3 años y estoy feliz porque la audiencia de ahí es muy sana, no tiran mucho hate y me apoyan, eso me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien y me llena de felicidad”, enfatizó Ralf.Asimismo, mantiene una visión bastante optimista sobre la penetración de esta aplicación en el mercado mexicano, que si bien apenas está llegando al público de mayor edad, en la actualidad es la plataforma estrella entre los adolescentes.“Mis amigos me decían que no entendían los videos, pero ahorita está llegando mucho a las preparatorias y universidades, entonces veo que esta red social ya se está convirtiendo en algo muy grande”, indicó Marco Morales.Todo su esfuerzo le ha valido para trabajar con una de las agencias de Relaciones Públicas más importantes en la Ciudad de México, Ink Entourage, a la que se unió hace un año y medio y con quienes ha explotado al máximo su talento.Para este 2020, Ralf tiene en puerta un proyecto musical del género reggaeton, “lo estamos por lanzar y queremos ir a muchos lugares para conocer a la gente que me apoya, este año lo vamos a trabajar para ellos”.Gracias a todo esto, Ralf se ha convertido en una de las voces juveniles más autorizadas para hablar sobre el éxito en las redes sociales, por eso al cuestionarle sobre los consejos que daría a otros chicos que desean seguir sus pasos, mencionó que es importante la constancia y la sinceridad con uno mismo.“Lo que les puedo decir es que lo quieran de verdad porque como dije de Marco, experimentó de todo y esto fue lo que más le gustó, no lo hagan solo por tener seguidores, porque cuando dejé de hacerlo por seguidores es cuando mejor me empezó a ir porque ya lo hacía por mí, entonces hay que ser original, constante y divertirte”, puntualizó.Por último, recalcó que una de sus frases favoritas es “vive y deja vivir”, y se dijo un afortunado por contar con el apoyo total de su familia en esto que lo mantiene triunfando en la capital del país como Ralf desde hace tres años.“La Ciudad de México es como el Nueva York de nuestro país, es una área llena de oportunidades, si quieres dedicarte a esto de ser influencer, allá es el lugar”, finalizó el tiktoker saltillense.