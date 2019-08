Ram impulsa ventas de FCA en México

De las 4 mil 949 unidades que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) colocó en el mercado nacional durante julio, 2 mil 77 unidades correspondieron a las camionetas Ram hechas en Saltillo, específicamente en el área de Derramadero.Bruno Cattori, presidente y CEO de FCA México, expuso: “Con esas 2 mil 77 unidades, Ram estableció un nuevo récord en ventas, logro impulsado principalmente por los nuevos productos con los que la marca cuenta en su portafolio, los cuales se han vuelto un referente en sus respectivos segmentos”.Con las 2 mil 77 unidades colocadas, Ram tuvo el mejor julio de su historia. Ram ProMaster Rapid incrementó 19% sus ventas en comparación con julio de 2018, mientras que la Ram 4000 mejoró sus ventas 17% y la Ram Light Duty tuvo un incremento de 14 por ciento. Finalmente, Ram 700 subió sus ventas 1% respecto del año anterior.Por otra parte, Cattori recordó que “el mes pasado, siguiendo la tendencia de traer los mejores productos al mercado mexicano, Jeep presentó en el país la Jeep Gladiator, el regreso de la pick up a la marca de las siete barras. Esta es la pick up mediana más capaz de la historia, ya que combina la capacidad todoterreno de Jeep y las capacidades de trabajo de una pick up: hasta 725 kg de capacidad de carga y 3 mil 470 kg de capacidad-remolque, haciéndola una pick up única”.