Ramos Arizpe necesita clínica de primer nivel: alcalde

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- “Tenemos un déficit en infraestructura de salud, eso hay que decirlo, pero vamos a entrarle”, señaló el alcalde José María Morales Padilla, al informar que gestiona ante el IMSS la construcción de una clínica de primer nivel.



Semanas atrás, el Cabildo autorizó la donación de un predio en la colonia Valle Poniente para instalar una Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorio, y esperan la validación por parte del Congreso del Estado.



“Y seguimos gestionando el tema de un hospital para Ramos Arizpe, es un tema que está permanentemente en la agenda”, dijo, al señalar que el municipio cuenta con más de 100 mil habitantes y tiene un crecimiento anual poblacional del 5%, por eso la necesidad de construir un hospital de primer nivel.



“Traíamos ahí algunas propuestas de terrenos, pero por algunas situaciones particulares precisamente para la construcción del hospital no se podía dar en estos terrenos y seguimos platicando con los funcionarios del Seguro Social, y reconozco la gran disposición que han presentado para buscar un terreno óptimo que permita tener aquí un hospital”.



“La justificación es que Ramos es uno de los municipios que más crece, no solamente en Coahuila, sino en el país, hay una gran cantidad de derechohabientes, tenemos una gran cantidad de plantas, de empresas en la región y la justificación está más que cubierta”.



Explicó que el Ayuntamiento cuenta con algunas reservas de terreno, pero la superficie no es la adecuada para construir un hospital.



“Tenemos que buscar otras opciones en otros sectores, con terrenos particulares, para ver si podemos lograr esta superficie”.



Morales Padilla subrayó que Ramos Arizpe crece en forma acelerada y esto se reflejará en el Censo de Vivienda 2020, del Inegi.



“Estoy seguro que los resultados que se arrojarán a partir de este Censo, nos van a dar una nueva perspectiva en cuanto a la toma de decisiones en políticas públicas, pero también nos va a dar información importante que puede incidir en las participaciones”, apuntó.