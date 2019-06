‘Ramos es viable para el Centro de Convenciones’

Luego de conocer que Ramos Arizpe se convirtió de la noche a la mañana en la opción más viable para la construcción del Centro de Convenciones, el empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque expuso que este municipio es la mejor opción para un proyecto de tal envergadura.El expresidente de la AIERA expuso que “Ramos Arizpe es definitivamente la mejor alternativa para ese recinto que es tan urgente para Saltillo y toda la Región Sureste de Coahuila, en el que hay que aplicarse en trabajo de equipo con Saltillo y Arteaga.“Creo que hay varias ubicaciones en Ramos Arizpe que son ideales, y más que el bulevar Carranza me inclino, desde mi particular punto de vista, por el libramiento Óscar Flores Tapia como la mayor viabilidad, porque tanto el bulevar Carranza en Saltillo como aquí el bulevar Miguel Ramos Arizpe ya están sumamente congestionados”, detalló.El empresario de la construcción exhortó a los dueños de la tierra a no lucrar y a vender a un precio justo para permitir la construcción de un proyecto que detonará más inversión y desarrollo.