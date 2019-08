Rancho Seco: ¡Ya no quieren nada!

Los malos resultados provocaron que Rancho Seco decidiera no participar en la siguiente etapa de la Liga Mexicana de Futbol Rápido, por ello recibirá una sanción ante la negativa de seguir jugando.Fue la propia Liga quien notificó la decisión de no continuar con los partidos pendientes, por eso uno de los equipos, en este caso Matamoros FC, recibirá los puntos directamente ante la repentina partida del cuadro saltillense.Rancho Seco solo había ganado un partido en el torneo, lo que habla del mal desempeño del conjunto local, de que no haría nada y prácticamente estaba fuera en la pelea por llegar a la Final.Además de darle los puntos a Matamoros, la Liga dijo que “el comité sancionará al club”, ante el hecho de la partida de Saltillo del certamen actual, ya que “ha decidido no participar en la siguiente etapa de la vigente campaña”, anunció el organismo.