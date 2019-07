Randall representará a primaria de Ramos

Randall Obrayan Mendoza Solís, de 12 años, recibió un diploma por mejor promedio en cada grado del nivel primaria y próximamente viajará a la Ciudad de México para conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del reconocimiento obtenido por ser uno de los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Coahuila.Según la información que se tiene, en 10 años, Randall es el primer niño ramosarizpense que resulta ganador en la Olimpiada Infantil. Esto, tomó por sorpresa a sus padres, quienes orgullosos de su hijo nunca dudaron lo lejos que sus habilidades y esfuerzo lo podrían llevar.“Yo soy de San Rafael, ejido de Galeana, y ya estábamos allá cuando me hablaron de la escuela y me dijeron que me regresara porque se va a ir a la Ciudad de México a conocer al Presidente”, comentó la madre de Randall.Hasta el momento, no se les ha notificado en qué fecha viajarían a la capital del país ni si será acompañado por personal de la escuela o por un algún familiar, por lo que continúan preparándose “Es como un premio, y todavía no sabemos a dónde va a ir pero en el papel dice que los van a llevar a conocer lugares culturales”.