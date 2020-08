Randy Orton desea igualar el récord de campeonatos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La WWE vivirá un domingo muy especial pues realizará su segundo mejor pago por evento del año, SummerSlam, este será el primer evento que cuente con la presencia de espectadores, aunque de manera virtual, pues dejaron las sedes del Performance center en Florida, para ir al Amway Center, casa del Orlando Magic de la NBA, la cual fue acondicionada con pantallas de led, que al igual que la burbuja de la NBA en Disneyland, servirán para tener en las pantallas a los aficionados que se hayan registrado previamente.



Dentro de la cartelera que nos regalara la empresa de lucha libre estadunidense, se encuentra el combate entre el campeón de la WWE, Drew McIntyre, en contra de Randy Orton por el título de la empresa. Previo a este compromiso el ‘Asesino de Leyendas’ comentó que a sus cuarenta años vive su mejor momento como profesional.



¿Sabes? He tenido buenos años, he tenido lesiones, he tenido problemas por los cuales he estado fuera del ring por días o incluso meses, pero ahora mismo me siento muy bien, tanto como ser humano, como padre y como luchador. A mis 40 años he encontrado la manera de tener un balance entre mi vida y ser un luchador”, señaló Randy Orton en una videoconferencia para pocos medios.



Por otro lado, Randy Orton ha hecho gala de su apodo del ‘Asesino de Leyendas’, ya que en las últimas semanas se ha encargado de lastimar a luchadores de la talla de Shawn Michaels, Edge, Christian, y Ric Flair. Este último expresó, previo a recibir la famosa patada en la cabeza de Orton, su deseo para que Randy rompa su récord de títulos mundiales ganados que es de 16 y que comparte junto a John Cena. En caso de que Randy obtenga el cinturón este domingo se pondría a dos de poder igualarlo, respecto a esta petición, Orton enfatizó que le gustaría enfrentarse a Cena y desea que Flair esté involucrado ya sea como réferi o como comentarista.



Siempre he tenido esta idea de estar cada vez más cerca del récord de Rick Flair rondando por mi cabeza, sé que primero debo de superar a Triple H (15), pero después quiero ganar mi título número 16 en una lucha contra John Cena y no sé, tal vez Ric Flair podría ser el réferi o podría estar a un lado del ring o de comentarista o en la esquina de alguno de los dos”, comentó ‘The Viper’.



Asimismo, Randy Orton fue contundente al señalar que no ve que luchador de la actualidad logre acercarse al mencionado récord por lo que espera que cuando las cosas lleguen los creativos de la WWE haga una storyline con este argumento.



No sé si exista alguien más que pueda hacerlo, tal vez Roman Reigns cuando regrese, no sé ni cuantos títulos tenga él, tal vez cuatro o cinco, y te lo digo en serio, no sé si haya algún luchador en el roster de WWE que pueda si quiera acercarse a la marca de títulos en la que estoy yo, y creo que sería un desperdicio de tiempo si alguien en WWE no creara una historia acerca de esos títulos”, finalizó Randy Orton.



Con información de Excélsior