Randy Orton ‘quema vivo’ a su rival en TLC, el último evento del año en WWE

Escuchar Nota

La WWE cerró su último evento del 2020 de una manera dramática. Randy Orton y The Fiend estelarizaron el evento TLC (Tables, Ladders and Chairs) con la inédita modalidad. Una lucha que solamente se había celebrado en cuatro ocasiones, siendo en 1998 su presentación.Este combate, descalificaciones ni conteo, la única forma de ganar es prendiendo fuego al rival. Esta lucha que parecía convenirle al ‘demonio’, quien en el último Monday Night Raw vivió una situación similar al terminar en una caja de madera prendida con fuego por Orton.Bray Wyatt comenzóe intentando prenderle fuego con diferentes artefactos, como una cinta de cuero o una mecedora de madera, pero Orton tuvo la habilidad para escapar de los ataques.Elllegó cuando en un forcejeo Orton logró voltear a The Fiend y su espalda chocó con una las zonas en las que había fuego y comenzó a incendiarse, desesperado subió al ring, pero su rival lo sorprendió con un RKO.‘El Demonio’ quedó tendido y ‘La Víbora’ aprovechó paray con un cerillo lo quemó para confirmar su triunfo y probablemente finalizar con la rivalidad que le provocó perder el campeonato de la WWE.