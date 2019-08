Rapero mata a una niña al tratar de asesinar a su rival

Tyrese Simmons, un rapero de Dallas, fue acusado el 15 de agosto de homicidio en primer grado por matar en la jornada anterior a la pequeña Brandoniya Bennett, de 9 años, informa Dallas News La intención del cantante, de 19 años, era asesinar a un rapero rival con quien se intercambiaba insultos en canciones y redes sociales, según detalla un comunicado policial. No obstante, cuando Simmons llegó hasta el domicilio de este, su adversario se negó a salir, por lo que rodeó el edificio y disparó a través de la ventana de otro apartamento en el que se encontraba la menor, hiriéndola mortalmente.A pesar de que fue rápidamente atendida por agentes de Policía y paramédicos y trasladada a un hospital, los doctores del centro médico universitario Baylor no pudieron hacer nada por salvarle la vida."Estaba sentada en su casa. Se sentía segura", cita el diario al jefe de la Policía de Dallas, Danny Williams, que dijo que la víctima iba a empezar pronto el curso escolar."Cuando una familia sufre, sufrimos todos. Toda la comunidad sufre. Lo más triste es que mi hija nunca podrá conocer a esta muchacha. Esto no sucederá nunca, porque su vida fue cercenada por una violencia armada sin sentido", comentó el activista local Maurice Ash.Mientras tanto, en la plataforma GoFundMe se ha lanzado una campaña de donaciones para la familia de la fallecida.