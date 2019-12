Rapero sube a Instagram un video borracho con una mujer desnuda

España.- Arkano ha dejado boquiabiertos a sus fans este jueves con un stories que ha subido en su Instagram. El rapero ha publicado un vídeo ebrio en el que se le puede ver prácticamente desnudo.



Sin embargo, el motivo principal de críticas de sus seguidores es que, en dicho vídeo, aparece una joven desnuda en su cama que no parece darse cuenta de que está apareciendo en las redes sociales.



Poco después de subirlo, el rapero ha borrado la publicación. En su lugar ha escrito un mensaje, en el que ha mostrado su enfado. “La semana pasada fui trending topic por no ser “rapero” y esta semana me tiráis por serlo demasiado ¿Sabéis? No tengo tiempo para tanta tontería. Estoy celebrando”.